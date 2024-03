Melissa: quién es Sinan, el personaje que traerá tensión a la ficción

sábado, 30 de marzo de 2024 00:00

Momentos muy tensos se vivirán esta semana en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi. La novela transita un camino cargado de drama, dolor pero también amor familiar.

Durante la semana pasada, en la ficción, Melissa (Beren Gökyildiz) se enfrentó a una cruda noticia. Su asistente social, Sermin (Çagla Acar) lleva varios días desaparecida y se espera lo peor. Su esposo empezó a buscarla y cuando llegó a la granja de Metin (Onur Dikmen) este hombre se encontró que la nena tenía el collar de su mujer. De la mano de esto, Mahinur (Sezin Bozaci) comenzó a sospechar de Besime (Ece Ercan) como la autora del crimen y ahora la policía inició una investigación.

Por otro lado, Metin comenzó a perseguir a Öykü (Ece Gürer) con el fin de protegerla a partir de la sospecha de que alguien quiere hacerle daño. Es que un hombre apareció en el barrio con una foto de ella y preguntando si alguien sabía dónde encontrarla. Si bien él vio a ese individuo, evitó decirselo a ella. Incluso se arriesgó a que ella y Mahinur pensaran que su interés era por amor... algo que tampoco está lejos de la realidad.

Esta semana, esa fuerte trama tendrá un desencadenante. Es que se conocerá quién es ese hombre sospechoso que anda rastreando a Öykü. Su nombre es Sinan y conoce todo el pasado de la mujer veterinaria. Es su antiguo amor y regresa a su vida con el motivo de seguir enamorado de ella.

En este escenario, Sinan develará que el nombre verdadero de la veterinaria no es con el que la conocen en el pueblo, sino Seda. Es por eso, que ella no quiere saber nada de él y le pide que se vaya. La joven ocultará su identidad a Metin asegurándole que es su primo porque no quiere herir sus sentimientos.

Sin embargo, ni Öykü ni Metin sabrán realmente qué es lo que esconde este hombre y el daño que provocará su cercanía a la veterinaria.