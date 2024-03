Todo por mi hogar: las 3 muertes que atraviesan a un personaje de la ficción

domingo, 3 de marzo de 2024 00:00

Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe, es un éxito no sólo en Argentina sino en su país de origen, Turquía, y en cada hemisferio donde se emite. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, cuenta con un importante elenco de actores jóvenes que han sabido conquistar a la audiencia con un argumento que se basa mucho en el drama y el amor.

La historia de los hermanos Eren cuenta con más de 120 capítulos en total, aunque aún no termina con lo cual la cuenta puede seguir yendo en ascenso. Si bien por Telefe recién se emitió el viernes el último tramo del episodio original 88 (que en Argentina fue el 215), la trama ya transitó partes dolorosas que conmovieron a la audiencia.

La última fue la muerte de Zehra (Ilayda Sezgin), la esposa de Tolga (Berk Ali Çatal), han habido desenlace de personajes que han sido mucho más fuerte y lo particular es que tres de esas fatalidades atraviesan a un reconocido personaje. Precisamente esas muertes marcaron la trama y dejaron una fuerte huella en el público.

Sin dudas la muerte que marcó un antes y un después fue la partida del personaje de Kadir (Halit Özgür Sari). Él era el hermano mayor de los Eren y quien llevaba las riendas de la casa cuando murieron sus padres. El joven, que trabajaba como administrador del restaurante del colegio, había sido atropellado ni más ni menos que por su propia novia, Melisa (Damlasu Ikizoglu).

Ese desenlace afectó también a Süsen (Lizge Cömert), la novia de Ömer (Yigit Koçak), quien le había prestado el auto para que ella manejara pese a que no tenía licencia de conducir y aún no aprendía del todo. La muerte de Kadir fue sin dudas la más dura para la audiencia pero dejó dos puertas abiertas que aún no logra desentramarse.

Por un lado, que Ömer aún no sabe lo que hizo Süsen, a pesar que ella conoce todo lo que él movilizó él para saber la verdad de quien atropelló a su hermano y las ganas de que vaya esa persona presa. Por otro lado, Melisa salió de la trama abruptamente pero con una internación en el exterior, lo que abre la puerta a que al final de la Cuarta Temporada su personaje regrese y sorprenda a la audiencia.

Lejos de este desenlace, hubo 2 más que se produjeron en la Segunda y Tercera Temporada... y que también tienen a Süsen como protagonista. Una fue la muerte de Kaan (Eren Ören) de forma trágica. Una discusión con Süsen (Lizge Cömert) fue el desencadenante.

Ella se cansó de ocultar lo ocurrido con Kadir y amenazó con contar en público que Melisa fue quien atropelló y mató al hermano de su novio. Pero Kaan no quería que esto ocurriera porque Melisa es su hermana y en un forcejeo para evitar esta revelación, él terminó cayendo desde una planta alta y murió producto del golpe.

La tercera muerte que movilizó al fandom fue la que se generó en la Tercera Temporada y también tuvo a Süsen como protagonista. Fue el desenlace fatal que tuvo Leyla (Nazli Çetin). La chica había discutido en las escaleras con Süsen y esta última, involuntariamente, la empujó. Esa caída también le cobró la vida.

En los capítulos que se ven ahora por Telefe, un video de esa fatalidad puso en jaque a Süsen quien sumó una nueva tragedia a su lista y lo que es peor... ocultándoselo a su novio Ömer.