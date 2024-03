"Creí que me moría...": Silvina Escudero brindó detalles de su peor momento

domingo, 3 de marzo de 2024 00:00

Son días de muchísimo dolor para Silvina Escudero, quien sufre junto a su marido, Federico, la pérdida de su embarazo. La famosa aseguró que vivió días de mucha angustia y dolor. Sin embargo, sus familiares y allegados la acompañaron en todo momento para poder seguir adelante y recuperar nuevamente su sonrisa.

En este escenario, Escudero brindó una entrevista a en el ciclo de Catalina Dlugi de con La Once Diez/Radio de la Ciudad y reveló detalles de su presente. En Teleshow capturaron los momentos más importantes de la nota. Escudero contó que "La verdad creí que me moría, algo en mí no volvió a ser la misma, dudo volver a ser la misma, pero intento guardarme los lamentos y la oscuridad para comunicar lo positivo, y lo positivo es que sí se puede salir”.

Posteriormente, Escudero subrayó que es importante tener certeza en Dios para poder seguir adelante. "No tenemos control de nada, pero que vale la pena hacer todo lo humanamente posible”, indicó.

Por último, Silvina sostuvo que “cuando uno atraviesa situaciones tan trágicas no vuelve a ser el mismo, uno tiene un nuevo comienzo".