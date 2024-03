A 20 años de la muerte de Juan Castro: cómo luce hoy su gemelo Mariano

domingo, 3 de marzo de 2024 13:02

El próximo martes se conmemora el vigésimo aniversario del fallecimiento de Juan Castro, un influyente conductor que desafiaba las estructuras y revolucionó el periodismo de investigación con su programa "Kaos en la ciudad". A 20 años de su partida, la memoria de Juan persiste entre aquellos que compartieron su camino. Su hermano gemelo, Mariano Castro, también involucrado hoy en los medios como periodista, actor y modelo, genera por estos días.

Es que al ser gemelos, las coincidencias físicas con Juan Castro existieron desde el vientre materno y a lo largo de los años fueron muy parecidos. Por eso quienes hoy ven a Mariano se imaginan cómo podría lucir en la actualidad Juan Castro. A través de su cuenta en Instagram se puede ver las fotos que comparte de su vida diaria, su familia, amigos y trabajo.

En una entrevista con Andy Kusnetzoff, Mariano compartió detalles sobre su incursión en los medios: "En ese entonces, me volví a trabajar a México, me iba muy bien con las publicidades. Yo primero me fui con Juan, él se vuelve y yo me quedo. Al tiempo, surge la oportunidad de hacer una obra de teatro con Juan Carlos Gené acá. Agarré mis cosas y me vine a ensayar. Caigo en el periodismo de casualidad". Mariano ha trabajado en diversos ciclos televisivos y radiales, incluyendo el canal del Senado TV.

Recordando su infancia, Mariano compartió anécdotas: "Hasta los 13 años nuestros padres nos vistieron iguales y ahí cada uno comenzó a moldear su personalidad. Hasta los 15 años, tu gemelo es todo". Además, reveló que estuvo en pareja con la actriz Mey Scápola, con quien tiene un hijo llamado León. En sus redes sociales, Mariano comparte aspectos de su trabajo, momentos familiares y recuerdos con su hermano.

A pocos días de conmemorar dos décadas desde la pérdida de Juan, Mariano fue invitado al programa "Sobredosis de TV", donde recordó a su hermano con cariño: "Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo. Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él".

