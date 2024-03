Una famosa acusó a Luis Ventura por un particular motivo y sorprendió a todos

viernes, 29 de marzo de 2024 18:36

Morena Rial no puede salir de la escena mediática y en esta oportunidad Luis Ventura se sumó a la lista de sus enemigos luego de que el periodista confirmara su segundo embarazo.

Se confirmó que More Rial está esperando su segundo hijo junto a Matías Olgas, un boxeador cordobés y la joven no logró ocultar su enojo tras conocer que el periodista reveló esta información.

“Confirman cosas que no tendrían que haber confirmado”, afirmó Morena en Socios del Espectáculo y aseguró: “Las embarazadas, las madres, suelen esperar un tiempo prudencial para hablar de su embarazo o de su vida porque nunca se sabe qué puede pasar. No estoy ni de tres meses”.

En la misma línea, destacó que “hace un año y medio perdí un bebé y ahora tengo que esperar un tiempo para decirlo, pero un infeliz confirmó cosas que no tenía por qué hacerlo". Y agregó que "no me respetó. Es un pelotu… que tendría que haber respetado mi decisión. Es una locura todo esto. No tiene noticias y por un minuto de fama tira esta bomba. Es un acelerado”.

"Que no me hable más", afirmó la famosa tras la decisión de Luis Ventura.