"Obligado a parar, el cuerpo habla": Darío Barassi publicó una extensa carta tras su cirugía

jueves, 28 de marzo de 2024 19:10

En la tarde de este jueves y luego de haber atravesado la primera de dos cirugías programadas, Darío Barassi volvió a usar sus redes sociales para compartir una extensa carta sobre el momento que le toca vivir.

Uno de los sanjuaninos más queridos del país, compartió cómo transita el post operatorio después de la intervención quirúrgica y ratificó que "juega a las mímicas" hace dos días debido a que no puede hablar.

"Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que queeeeeee… Respiro. En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia", empezó diciendo el conductor de "Ahora Caigo", en Instagram.

A posteo lo hizo con un carrusel de fotos en las que se mostró en el sanatorio en donde se sometió a cirugía, después junto a su esposa, Luli Goméz Centurión, y sus dos pequeñas hijas.

"Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto. Y por último puse una foto de mis chinas. Que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden xq no les contesto o por que no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá. En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada q no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso".