El papá de Tini defendió a su hija con una dura carta: "Son adictos irrecuperables..."

jueves, 28 de marzo de 2024 17:35

Alejandro Stoessel se hartó y defendió a su hija Tini de las críticas tras adelantar su nuevo disco Un mechón de pelo que saldrá el próximo 11 de abril.

El productor televisivo publicó un texto en su cuenta de la red social X en el que apunta contra los ataques que sufre su hija en las redes sociales.

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, manifestó al principio de su comunicado.

“Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados dentro de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son seres irrecuperables a la maldad”, agregó.

Los ataques a Tini

Una seguidora cuestionó a la artista de 27 años en X: “Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula".

Tini salió al cruce y respondió: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”.

“No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”, concluyó.