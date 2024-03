Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 25 de marzo de 2024 00:00

La cuenta regresiva para el inicio de la Cuarta Temporada de Todo por mi hogar ya empezó y con esto se van dando situaciones que sacudirán a sus protagonistas. La novela turca de la tarde de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, conjuga por estos días el amor con las traiciones.

En el capítulo de este lunes, Ayla (Asli Mavitan Balkas) tendrá un buen gesto con Elif (Dilara Sümbül) a quien le regalará ropa de marca para que ella se vista. Eso llenará de emoción a la chica que no logra superar el dolor por la muerte de su madre. "Si hay alguna prenda que no te guste o no te quede, no temas en decirlo. Tengo los recibos, se pueden cambiar", expresará Ayla.

Ante esto, la chica se sentirá feliz y le confesará: "yo nunca había tenido la oportunidad de usar ropa que fuera de marca. Es mi primera vez. Me gustó que me la regalara. Muchas gracias. No tengo palabras. De verdad, señora, no sé qué decir. ¡Qué gran detalle!".

Por otro lado, Nebahat (Simge Selçuk) encarará a Ahmet (Kaan Çakir) y le propondrá mediar con Suzan (Ahu Yagtu) a cambio de las acciones de la empresa. "¿Qué dirías si te dijera que puedo hacer que te reconcilies con Suzan? ¿Replantearías el costo de las acciones? ¿Realmente lo puedes hacer? ¿Es posible?", preguntará para luego entrar en el camino de la negociación. "¿Recuerdas las fotografías que Sevval (Nihan Büyükagaç) le envió a Suzan? Las que hicieron que terminaran. ¿Y si te dijera que cuando las tomó no estabas consciente?", agregará.

Finalmente le confesará qué fue lo que lo llevó a posar con su ex esposa contra su voluntad en la cama. Le aclarará que no fue producto del alcohol. "No es verdad. Estás muy equivocado, Ahmet. Eso no sucede por beber tres copas. Sevval fue quien lo ocasionó cuando te dio una píldora para dormir", le dirá.

Lejos de todo esto, la buena racha que viven los hermanos Eren con la banda se cortará con el hecho de delincuencia que hizo Akif (Celil Nalçakan). Todo sucederá en medio de los juegos de casino que montaron en el bar del club. Hasta allí llegará la policía con un operativo y todo terminará muy mal.

"Sus identificaciones serán interrogados por apostar ilegalmente. Voy a arrestar a quien no tenga una", dirá la policía quien pedirá la presencia de los dueños. En ese momento, Akif irá a buscar un documento de autorización para hacer el casino firmado por Ömer (Yigit Koçak), Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y Sarp (Atakan Özkaya). "Mire, le traje la licencia de este negocio. Todas las firmas de los dueños están ahí".