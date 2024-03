Melissa: avance del capítulo de este lunes

lunes, 25 de marzo de 2024 00:00

El miedo, la desconfianza y el desánimo se entrecruzarán en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela avanza con una trama intensa en la que varias situaciones llevarán al límite a varios personajes e incluso su protagonista.

En el capítulo de este lunes, Melissa (Beren Gökyildiz) irá a visitar a su amiga Defne (Beril Özcan) y Hazim (Engin Alpates) saldrá a su encuentro. La pequeña se pegará un gran susto y el miedo la abordará. "Seremos vecinos. Y como ya sabes, los vecinos debemos tratarlos muy bien", le dirá el hombre con ironía.

Cuando Defne salga al encuentro de Melissa, la nena le contará que Hazim, el hombre que les trabaja como jardinero, fue en realidad su padre adoptivo. "Eran la familia adoptiva con la que yo vivía", le dirá la pequeña a lo que su amiga no tolerará saber lo malo que son. "¿En serio? ¿Así que ellos son los que te torturaban? No te preocupes, Melissa. Les diré a mis padres para que los voten", agregará Defne. Pero Melissa le pedirá que no se de esta posibilidad para evitar problemas a futuro.

Por otro lado, Kübra (Deniz Irem Morkoç) se mostrará muy triste en su casa y su mamá querrá saber qué le sucede. "Algo te pasó", le dirá la mujer a lo que la nena negará algún problema. "No me digas. ¿Tuviste malas notas? ¿Volviste a fallar en matemáticas? Entonces dime qué pasa. Me estás preocupando", señalará la madre a lo que Kübra confesará: "Es que hice algo malo".

Lejos de todo esto, la maestra le dará la buena noticia a Metin (Onur Dikmen). "Resolvimos el malentendido. Lo del artículo del periódico. Ya sabe, Melisa no fue la culpable", explicará generando sorpresa en el hombre que la adoptó.

Melissa volverá a la escuela y allí la maestra le pedirá disculpas delante de todos. "Sabemos que no fuiste tu quien lu publicó y sabemos quién fue que lo hizo", expresará dejando a la compañera en evidencia.