Furia sobre Licha de Gran Hermano: "me lo quizo robar Agostina y me lo robó"

lunes, 25 de marzo de 2024 15:36

Si algo generó por vario tiempo mucha tensión... y atención de la audiencia, fue la mirada que depositó Juliana sobre Lisandro. Cuando Gran Hermano llevaba más de un mes en la pantalla, y ya se había ido Isabel, Furia comenzó a mirarlo con otros ojos.

Entre juego y juego, broma y broma, la chica hacía "cuadros de deseos" que resultaban graciosos para la audiencia. Ella no dudaba en mostrarse enamorada de él e incluso le insinuaba lo que él le generaba. Sin embargo, nunca hubo una respuesta a favor de Licha, quien fue muy fiel a su mujer.

Cuando Furia recibió una seguidilla de rechazos, rápidamente se enfrentó a él y generó una estrategia para que el público lo sacara. "Lisandro al 9009", pidió en la noche de fiesta de Gran Hermano y luego le pidió a los otros nominados que sumaran ese pedido a su gente. Así fue como terminó siendo sacado del reality con un alto porcentaje.

Pero lo particular fue que ese día quien también abandonó la casa fue Agostina. Quien hasta un tiempo antes había sido la mejor amiga de Furia, terminó muy enfrentada, al límite de que por propia voluntad quiso irse.

A un mes de aquello, ahora Furia hizo una confesión que dejó a muchos sorprendidos. "Gente, tres meses intentando algo, un besito, nada nada", reveló ella en tono melancolía por lo que quiso y no pudo con Lisandro. Luego remató el mensaje: "Y me lo quizo robar Agostina y me lo robó".

El comentario lo hizo en un momento a solas con Emmanuel y posteriormente destacó el momento en el que por esos rechazos y esa relación entre aquellos, ella usó la confrontación. "Sos un narcisita, te odio", recordó aquellas palabras que le dijo a Lisandro.