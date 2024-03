Catalina estalló otra vez contra Emmanuel: "la gente ve todo y a la próxima se va"

lunes, 25 de marzo de 2024 14:47

El clima cada vez está más tenso en la casa de Gran Hermano y las asperezas ya no se liman. Ahora, Catalina protagonizó otro momento de malestar con un compañero pero esta vez se sumó a su onda, Martín y Manzana. Todo se dio a partir del poco presupuesto que tienen y el pedido de compra de cigarrillos de Emmanuel.

"Se fue Rosina y tranquilamente se puede ir él. Así que, que se deje hacer el pelotudo. Si todos pensamos algo, se lo decimos todos. Porque vos y yo, se lo digo. Y todos, hacen la gran caracol y cierran el orto", expresó Catalina subrayando que él no baja su deseo de fumar y pide la misma cantidad como si el presupuesto no bajara.

"Entiendo que es una adicción pero esto va más allá. Se puede comprar dos atados, se puede", subrayó molesta porque esta vez pidió tres atados de cigarrillos. Ante esto, el Chino agregó: "Todo lo que estuve diciendo yo ahí fue que si yo cedo de una parte, la idea es que todos cedamos otra parte. Capaz que no me puedo comprar los huevos que yo quiero y nunca me puedo comprar los huevos que yo quiero".

Catalina destacó que en su caso, quiere tomar una reconocida bebida cola y no la compra por falta de ese presupuesto. "Yo no puedo y él se puede comer tres puchos. O sea, todo bien, pero no es así. Dos paquetes me parece bien porque es una adicción. No le vamos a decir que no te compres. Obvio", señaló.

Manzana coincidió y destacó que Emmanuel "siempre hace lo mismo" y "quiere agarrar de más".

Ahora las compras son con presupuestos individuales, con lo cual cada uno podrá comprar sin pensar en equipo. "En la próxima compra, en dupla se compra lo que quiere comer y punto. Y hacemos, nosotros cuatro y compramos un aceite. Punto final y que se quede cagándose de hambre", destacó.