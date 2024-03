Murió el hijo de una reconocida actriz: la famosa brindó nuevos detalles

domingo, 24 de marzo de 2024 07:58

Una querida y reconocida actriz colombiana transita uno de sus peores momentos tras la muerte de su hijo. Se trata de Luly Bossa, la mujer que conquistó a miles de seguidores con sus proyectos laborales mostró su faceta más dura.

Es que este 9 de marzo falleció su hijo, y pidió a todo sus seguidores que la ayuden en este complejo y duro momento. Además, agradeció a todos por los comentarios en el que manifiestan que la están acompañando. Bossa destacó que leyó cada una de las manifestaciones de cariño que le hicieron llegar.

La famosa colombiana es muy activa en las redes sociales y en las últimas horas recordó cómo fueron los momentos en que la salud de su hijo comenzó a complicarse y fue llevado al centro de atención en el que falleció.

Foto: Luly Bossa - redes sociales

"Me quedo con esto. Hoy hace dos semanas se fue el mono. No quiero olvidar su risa, su voz, su llanto", comenzó destacando la mujer en su cuenta personal de Instagram. Luego, subrayó que "no existe palabra para esto, para calificar este vacío".

Posteriormente, la famosa compartió un video de varios segundo en el que detalló todo lo que vivió tras lo sucedido.

“Gracias, gracias. Han estado para mi hijo, yo no sabía que lo amaran y admiraran tanto, no sabía que nuestra historia los afectara tanto […] Quiero hablar con ustedes, quiero comunicarme con ustedes, darles las gracias, decirles desde el fondo de mi corazón que yo sé que mi hijo está feliz porque esto lo planeó él", destacó en las transmisión que hizo hace unos días.

Por último, detalló en la transmisión que “el problema es que a mi hijo le habían quitado la posibilidad de que lo atendieran en el hospital que a nosotros nos queda a seis cuadras". Luego, afirmó que tuvieron que llevarlo a otra clínica porque era una verdadera urgencia. "No podían hacer nada, no le encontraban la vena. (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, cerró.