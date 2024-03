Mar Tarrés mostró su rotundo cambio y sorprendió a todos

sábado, 23 de marzo de 2024 17:21

La influencer, Mar Tarrés compartió un posteo en su cuenta personal de Instagram y se llevó todas las miradas. Luego de haber bajado 27 kilos en los últimos tres meses se enfrentó a todos los haters por los malos comentarios que siempre escriben en sus publicaciones.

Fiel a su estilo y lejos de guardar silencio, Tarrés destacó “hace un tiempo que me siento acosada por la gente en las redes por la cantidad de mensajes diciéndome que estoy más flaca, preguntándome qué hice, si me operé o no me operé... sacando conclusiones de cosas que yo no dije sobre mi cuerpo y nunca hablé”, contó la famosa en redes.

Foto: redes sociales????

Luego, pidió respeto a todos por los mensajes y segundo destacó que para bajar de peso tuvo que organizarse con las comidas. Esa fue una de las claves para lograr su objetivo. Puso el foco en la alimentación saludable y resaltó que "son riquísimas y superabundantes. Eso me ayudó a organizar el tema de llegar a mi casa cansada a la noche con mucho hambre".

Además, resaltó que la voluntad es otro de los puntos importantes a tener en cuenta.