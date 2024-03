Gran Hermano: la pelea menos esperada de Cata y Bautista con sus compañeros

sábado, 23 de marzo de 2024 12:38

Si algo tiene Gran Hermano es la capacidad de dejar al descubierto las dificultades de la convivencia... y ahora más que nunca con los nuevos concursantes. En este contexto, este sábado en la mañana se dio una nueva discusión de la mano de Catalina.

Todo comenzó cuando Mauro, Nicolás, Florencia, Rosina y Paloma cantaban en el baño mientras parte de sus compañeros dormían en las habitaciones. Con la fiesta a flor de piel, y muchas ganas de divertirse, los "hermanitos" entonaron varias estrofas hasta que todo se cortó en seco con la intervención de Catalina.

La aliada de Furia, ingresó al baño y pidió que mantuvieran silencio. "¡Tenemos sueño! ¡Yo estoy dormido! Despacito", comenzó quejándose la morocha quien luego agregó: "¡Está Joel durmiendo! ¡Manzana durmiendo! ¡Virgi durmiendo! ¡Zoe durmiendo!".

Luego ingresó bautista al baño e hizo el gesto con la mano de muerto y agregó: "Si vos estás durmiendo y suena esto, sacas una escopeta". Rápidamente se sumó Zoe y en pocas palabras dijo: "Por lo único que me voy a levantar mañana más temprano es para cacerolazo agarrado a de sus camas".

"No sabíamos, no perdón. Como vinieron las chicas no sabíamos", se excusó Mauro pero Cata aclaró: "ellas son ellas, Virginia, Zoe y yo somos tres personas distintas". "¿Están todos durmiendo?", preguntarán los chicos a lo que Cata aclarará: "Sí, están todos durmiendo ¡Despacito pueden!".