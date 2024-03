Gran Hermano: gritaron de afuera quién hizo la fulminante y la casa se descontroló

sábado, 23 de marzo de 2024 15:52

Nuevamente un grito se escuchó en la casa de Gran Hermano (Telefe) y movió el avispero. Sucedió este sábado en la mañana y generó gran revuelo en todos los participantes pero muy especialmente en Paloma.

Todo se dio cuando ella estaba afuera con Zoe, Damián, Rosina y Manzana en el patio. Los cinco tomában un descanso cuando se escuchó "Paloma, Cata te fulminó". Inmediatamente la rubia se puso de pie y sin vueltas resaltó: "Lo sabía, lo sabía", "¿qué te dije Dami?".

Luego todos ingresaron a la casa y adentro estaba Cata con Furia que le restaron importancia al comentario que vino de afuera. "Que loco chicas, mi primer grito. Estoy contenta porque fue mi primer grito", dijo Paloma tratando de desviar el foco de la información recibida de un seguidor del reality.

"Yo no escuché nada, la puta que me parió", lanzó Catalina a lo que Juliana salió en su defensa: "¿por qué quieren ensuciar a mi amiga, por qué quieren ensuciar a Catalina?". Luego Virginia aclaró: "tampoco es ensuciar, es un juego". Pero Furia insistió: "Todavía tiene su carta roja y la voy a manipular para que la use a mi favor".

GRITARON "PALOMA CATA TE FULMINÓ" PALOMA CONTENTA PORQUE LA GRITARON Y CATA CAGADA DE RISA AJSJJAF

#GranHermano pic.twitter.com/GMAO27SGn1 — intensita y majauD83EuDE90 uD83EuDDE1 | almendras era (@todounpocox) March 23, 2024

Más tarde Catalina dijo que era "obvio quien gritó" y dijo que siempre pasa sobre ella y sobre Furia. "Está demasiado caracol la casa y quieren quilombo", destacó Catalina para finalmente subrayar: "no lo van a lograr".