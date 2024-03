Furia contra Paloma en Gran Hermano: "van a ver como trato mal a una piba

sábado, 23 de marzo de 2024 12:57

Furia está dispuesta a hacer pasar un mal momento a una de las jugadoras de la casa de Gran Hermano y, sin dudarlo, se lo comunicó a Emmanuel. Juliana apuntó sus dardos contra Paloma, a quien consideró "pelotudita".

En una charla que tuvo este sábado en la mañana con Emma, Furia destacó que le cayó mal desde el momento que ingresó al reality. "Cómo llegaron y cómo se sientan en tu casa, cómo te abren el horno, cómo te... ¿entendés?", señaló marcando la diferencia que la casa en la que viven es de "los originales" no de los que llegaron recientemente.

"No es ninguna pelotuda porque sabe que me molesta, entonces ve que estoy por agarrar algo que no comí todavía, entonces viene atrás, abre, sabe que le dije que no y se lastra todo", agregó Furia destacando que una actitud que tuvo la chica le hizo acordar a Isabel.

"Más vale que se vaya el domingo, porque la va a pasar como el orto acá adentro. Y, lamentablemente, como a la gente no le gusta que trate mal a la gente, van a ver cómo trato mal a una piba. Tipo, porque esas pelotudeces mínimas, cuando se me va llenando un vaso a mí, agarrate. Agarrate", señaló Furia.

Luego, y haciéndose la desentendida de que ella hizo la fulminante, apuntó a que otra se la hizo. "Con razón se la hicieron. Hicieron muy bien. Se dieron cuenta antes de un montón de cosas, antes que yo. No sé, o son actores", agregó.

Al escucharla hablar Emmanuel intentó entender cómo es Paloma y le pidió a Furia que le aclarara lo que ella ve y él no. "Más allá de que sepan cosas de afuera, eso es lo mínimo. Si no, el tema es la presencia que ellos piensan que pueden llegar a tener acá. ¿Entendés? ¿Y a qué vienen? Porque pueden llegar a ser. Claro, porque no vienen acá por el premio, ¿entendés? No, no. Ni en pedo. Estas vienen por dos fotos de mierda", agregó subrayando que están en la casa para "llamar la atención".

"En cambio, las demás venimos tipo por otra cosa. Pero, no te voy a decir una piedrita en zapato, porque no llegan a eso. Pero, si viste, si querés anotar, es una pelotudita. Corta. Corta. Y cierra la puerta para que nos escuchemos", finalizó.