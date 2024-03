Rosina de Gran Hermano fue tendencia en redes sociales: la verdad de lo que pasó

viernes, 22 de marzo de 2024 00:00

Durante la noche de este jueves, mientras se desarrollaba una nueva gala de Gran Hermano, Rosina, una de las jugadoras del reality, fue tendencia en la red social X. La participante fue nombrada miles de veces y se posicionó entre los primeros en Argentina.

¿Qué pasó? Todo ocurrió a partir de un tape que pasaron desde la producción de Gran Hermano, donde se la ve en un ataque de llanto y siendo consolada por su amigo Nicolás. Esta situación, en la que Rosina expresó que necesitaba un abrazo de su madre, fue muy comentada en la red social, donde los seguidores opinaron a favor y en contra de la uruguaya.

"Siendo cada vez más la falta de mi mamá, esa contención", expresó la morocha en el confesionario. Sin embargo el tape siguió y allí se la vio expresándole a Nicolás lo importante que es en su vida.

"Amo estar acá, es lo mejor que me pasó en la vida, te juro. Es una de las mejores experiencias (...) Por suerte te tengo a vos que sos re cariñoso. Si no te tuviera a vos no sé que haría, Nico", cerró la uruguaya antes de fundirse en un abrazo.

Mirá el momento: