Melissa: avance del capítulo de este jueves

Con el dolor marcando presencia en sus protagonistas. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela tiene a su protagonista atravesando situaciones inesperadas producidas por un error involuntario.

En el capítulo de este jueves, Melissa (Beren Gökyildiz) sufrirá el rechazo de Mahinur (Sezin Bozaci) a quien quiere como su familia. Ella no la perdona por haber difundido abiertamente la relación que tuvo en su juventud con Cüneyt (Turan Günay).

Por eso, al momento de compartir el desayuno, Mahinur le recriminará a la nena no sólo la actitud que tuvo sino que ahora no quiera hacerse cargo de sus actos frente a sus compañeros. "¿No tienes el coraje de enfrentar las consecuencias de lo que hiciste? No pensaste ni por un momento lo que resultaría de una acción como esa", comenzará expresando Mahinur.

Luego agregará: "¿Y ahora quieres huir de todo? ¿Dónde quedaron tus palabras? Ya veo cómo eres. No cambiaste. Falsa, sola, sin dignidad. Siempre dispuesta a correr. Eres la misma niña que recogimos de la nada, encerrada en sí misma. ¿No aprendiste nada? ¿Crees que cerrando los ojos todo va a desaparecer? ¿Que no irás a la escuela y vivirás en un mundo de fantasía? Irás a la escuela y enfrentarás todo lo que hiciste".

Por otro lado, Orhan (Özgür Özberk) estallará de ira al ver que la gente que él contrató para adueñarse de las tierras de las granjas, no están siendo efectivos. "Te faltan muchas granjas. No has comprado suficientes. ¿Cómo se te pasó lo de la cooperativa? ¿Cómo es que me entero yo primero? Se supone que formarán una cooperativa. ¿Y no haremos nada? ¿Qué pasa si deciden congelar los precios o encuentran un nuevo mercado? Para eso te pago. Estás agotando mi paciencia Nekati", lanzará enfurecido.

En la noche Orhan será testigo de un hecho raro para él. Es que, a través de la ventana, verá a Besime (Ece Ercan) asustada, bajando las escaleras de espalda como si fuera amenazada por alguien.

En realidad esta mujer tiene frente a ella a su marido, a quien cree que asesinó pero no sabe que logró sobrevivir. "Dios, protégeme de este espíritu", lanzará Besime aterrada al verlo sin pensar que en realidad está vivo. Pero lo peor llegará cuando ella tropiece y caiga de espalda por las escaleras.