"Un año para...": las señales que dio Jésica Cirio sobre un gran cambio en su vida

miércoles, 20 de marzo de 2024 14:00

Jésica Cirio arrancó el 2024 con cambios. Tras dejar la co-conducción de "La Peña de Morfi" (Telefe), en su reciente cumpleaños aseguran que se comprometió y que quiere ampliar la familia.

En ello, la modelo, empresaria y conductora dio un guiño al mensaje de la famosa tarotista Jimena La Torre. "Feliz cumpleaños Jesica Cirio. Con luna en Cáncer, un año para formar familia", destacó. La modelo reposteó el saludo en una Historia de Instagram que cerraba con un emoji de felicidad.

La modelo habría confiado a periodistas del espectáculo que quiere ser mamá nuevamente. Y en su cumpleaños, se habría comprometido con su novio Elías Piccirillo.

A más de un año de su separación de Martín Insaurralde, Jesica Cirio vive una nueva etapa de su vida, alejada de la exposición televisiva. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, escribió hace unas semanas la conductora en sus redes sociales y luego agregó: ”Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!”.

Y en esa nueva etapa de su vida, Elías Piccirillo cumple un papel importante. Junto a él, está desde mediados del 2023 y si bien se había rumoreado la posibilidad de casamiento, ella lo desmintió. Ahora, dejando atrás ese rumor uno nuevo comenzó a circular. Es el que indica que estaría embarazada.