Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 20 de marzo de 2024 00:00

Un momento bueno atravesará a los protagonistas de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza rumbo al final de la Tercera Temporada y con esto, el drama se alejará pero no por mucho tiempo.

En el capítulo de este miércoles, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), Aybike (Melis Minkari), Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y Tolga (Berk Ali Çatal) festejarán haber ganado el concurso de bandas, lo que les permitirá llegar a ser estrellas.

"No sé si ya asimilaron la situación, pero si todo pasa como esperamos, pronto estaremos firmando un contrato con una disquera", expresará Tolga sorprendido y muy feliz por lo ocurrido. Ante esto, Aybike agregará: "Así es, además, las vistas del video siguen aumentando mientras hablamos".

Pero más allá de la alegría, Tolga reflexionará sobre algo que hay que tener muy en cuenta y cuidarse. Es que Ogulcan será el representante del grupo y eso generará inquietud. "¿Crees que seas capaz de manejar la situación?. Es decir, ¿sabes lo que hace un representante?, ¿Cuáles van a ser tus argumentos? ¿Qué tipo de acuerdos buscarás hacer?", preguntará.

Sin embargo, Tolga insistirá y se dejará llevar por el miedo a los errores que él pueda cometer. "Amigo, no dudo de alguna de tus capacidades, no me malinterpretes, pero si no tienes la experiencia suficiente para negociar un trato, investiga cómo hacerlo, ¿verdad?", señalará. Ante esto, Ogulcan aclarará: "Mira, Tolga, no te preocupes, no firmaré nada sin leerlo antes, calma, ¿no confías en mí? Les voy a conseguir la mejor mercadotecnia".

Por otro lado, Suzan (Ahu Yagtu) cortará relación con Ahmet (Kaan Çakir) después de que Sevval (Nihan Büyükagaç) le enviara las fotos donde aparecía ella acostada con su ex esposo. "Prometiste que no me decepcionarías otra vez, no quiero volver a verte o saber de ti nunca más", dirá el mensaje que le llegará al celular a Ahmet.

"¿Qué sucede? No comprendo. ¿Qué está pasando? Me bloqueó. ¿Qué sucede, Susan? ¿Puedes contestar el teléfono? Hay que hablar. No se pudo enviar. No lo entiendo", se verá desconcertado Ahmet.