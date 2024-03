"Otra prioridad": Sol Pérez compartió un sensible momento personal

miércoles, 20 de marzo de 2024 15:26

Sol Pérez se consolidó como panelista en los programas de Telefe y se luce en "Gran Hermano". Allí juega con sus looks que son creativos, sensuales y únicos, algunos hasta recreando personajes famosos. No obstante, este miércoles quiso compartir uno de sus lados vulnerables y lejos de la femme fatale.

"Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… pero hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo, los quiero!", posteó.

Se mostró frente al espejo, con un look informal y mostrando su trabajado torso y abdomen. Los comentarios hicieron alusión al motivo por el que Sol está postergando su tiempo de gym: "Vamosssss! Falta pocooooo", escribió Pía Shaw; "Vamos Sol que ya estás mordiendo ese título" sumó Paola Juárez y "No queda nada", agregó su esposo Guido Mazzoni.

Es que Sol debe rendir el último examen final para recibirse de abogada, su ansiado título para cerrar una carrera que encaró en pandemia. ¡Todo esfuerzo vale la pena! ¿Cuándo festejará?