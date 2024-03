Maxi bancó a Licha y Alfa lo cruzó duramente: "aguante la gente que es genuina"

sábado, 2 de marzo de 2024 13:16

Si algo le faltaba a este Gran Hermano era que algunos participantes de la edición 2022 se enfrentaran entre sí para defender a distintos jugadores de la edición 2023. Y eso es lo que ocurrió en las últimas horas. Es que después de que Furia saliera a pedir a las cámaras, abiertamente, por la eliminación de Lisandro, ahora dos exhermanitos se cruzaron con expresiones en las redes sociales.

Todo se originó cuando Maximiliano salió a hablarle a sus seguidores en las redes sociales con un mensaje en el que expresó su apoyo a Licha y se mostró en contra de la violencia verbal de Juliana. "Muchos me preguntaron. La verdad no estoy a favor ni voy a estar a favor nunca de la soberbia, principalmente, de la gente que se cree superior a los demás, de la falta de respeto", comenzó expresando en el video que compartió en su historia de Instagram.

Luego "el Pela" cuestionó el apoyo a la violencia: "puede que sea buena jugadora, puede que tenga buenas ideas, pero la forma no, las formas no van, ni en un juego, yo juego al fútbol y no me gusta jugar sucio, por más que me sirva, prefiero perder jugando limpio, ¿sí? Y la verdad me asusta como sociedad, me asusta que haya tanta gente que apoye eso, en su momento, en mi gran hermano me pasó, con otro personaje, en otra ocasión, pero qué onda, ¿qué estamos demostrando? O sea, es triste, es triste. Y lo voy a decir desde acá, Licha, te banco, Licha, te banco".

Al escuchar estas palabras de Maxi, Alfa no demoró en cruzarlo usó toda la artillería en palabras. Lo llamó cornudo e indirectamente criticó el trabajo que aquel tiene en una reconocida página web de fotografías para adultos.

"Me mandaron un video de un personaje que estuvo el año pasado en Gran Hermano. Uno que inventó un suicidio, uno que se vende en Only Fans, el cornudo, ese. Diciendo que él está en contra de la agresividad de Furia porque él lo banca a Licha, que no banca la agresividad", comenzó expresando Alfa quien luego con ironía le preguntó: "¿Qué payaso te comiste, Salame?"

"Vos dijiste que a mí me quería una pastilla para sacarme de una bolsa. O sea, que me quería sacar muerto. ¿Qué payaso te comiste?. Aguante Furia y la gente que es genuina, no los que se venden. Los que tratan de vender un personaje para entrar al Bailando y no pueden", finalizó subrayando: "Lo peor es que nadie te da bola. No tenés un minuto de cámara".