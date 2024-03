Julieta habló sobre los rumores de noviazgo entre Marcos y la China

sábado, 2 de marzo de 2024 20:39

Hace unas semanas, Julieta Poggio confirmó que habría tenido un romance con su compañero de GH (Telefe), Marcos Ginocchio. Sin embargo, la joven dejó en claro que eso ya terminó y entre ellos hoy solo existe una amistad.

Por su parte, el ganador de GH despertó rumores de romance con la China Suárez, pero ambos se encargaron de desmentirlo. En este escenario, Poggio brindó un contundente mensaje sobre la supuesta relación que tienen como protagonistas al salteño y a la reconocida artista.

En una entrevista con LAM, quisieron preguntarle sobre el tema: “¿Viste el vivo de la China y Marcos el otro día?”, le consultaron, a lo que ella respondió que lo vio muy poco porque estaba con la agenda ocupada.

“¿Le creíste a él cuando dijo: ‘No estamos juntos’?”, le preguntó el periodista. “Esa parte no la vi porque justo estaba en la gala”, dijo ella sin querer entrar en la polémica. Rápidamente, la ex Gran Hermano dejó en claro que no quiere estar en el medio de los famosos y aseguró que confía en la palabra de su amigo, Marcos.