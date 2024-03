Isabel volvió a hablar y quedó al borde de la expulsión: ¿qué dijo?

sábado, 2 de marzo de 2024 00:00

En las últimas horas, Isabel habría emitido un comentario que la podría dejar al borde la expulsión. La mujer que ingresó en instancia de repechaje a la casa de Gran Hermano (Telefe), ya recibió una sanción por hablar de más con Lisandro "Licha". Sin embargo, quedó nuevamente expuesta.

En esta oportunidad, la rubia estuvo conversando con Juliana "Furia" y en el deseo de revelarle qué pasó con Licha quedó en el "ojo de la tormenta". La competidora subrayó que "yo ataqué y vos no entendiste, y no puedo explicarte. No dije solo lechuga. Cuídame la lechuga”. Isabel intentó brindar un mensaje con contenido "oculto" y esto podría despertar el enojo de GH.

Posteriormente, la rubia insistió que "“y... lo que pasa es que si yo te digo, después...”. La mujer notó que estaba brindado información que no debería y quedó expuesta ante sus compañeras.

Restará saber qué pasará en la gala de eliminación de este domingo. Un jugador deberá abandonar la casa más famosa del país y el lunes dos exparticipantes ingresarán nuevamente al reality.