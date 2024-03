Gran Hermano: qué dijo Lisandro tras la embestida de Furia para que el público lo elimine

sábado, 2 de marzo de 2024 12:37

Se viene una nueva eliminación en Gran Hermano y desde la casa se generó una embestida para que Lisandro abandone el juego. Quien tomó las riendas de esta acción fue Furia quien en la Fiesta de Karaoke que se hizo el viernes en la noche, comenzó con la movida para sacarlo.

Al pedido constante de Juliana frente a las cámaras, y haciendo caer a algunos de sus compañeros en su maniobra, se sumó Catalina y Virginia. Esta última incluso intentó convencer a otras participantes por qué hay que pedirle a los seguidores que todos vayan contra uno.

Lejos de esto, Licha compartió con Martín y Nico lo que siente con esta embestida. Aseguró que prefiere "estar afuera con mi novia, con mi perra, con mis amigos, con mi familia..." y si la gente lo elimina, él los va a esperar afuera "para comer un asado y salir de joda".

Luego agregó: "Si la gente realmente prefiere que me vaya yo... Y apoya... Porque ahora acá la gente va a votar lo que quiera votar, eso está claro. La única persona que va a pedir hacia cámara, que voten a Lisandro, lo que sea, va a ser Juliana. No creo que mueva la aguja, pero si así lo hace y me termino yendo por eso, prefiero irme de un programa que apoya eso".

Más tarde largó algunos calificativos positivos para su compañera pero después destacó que una cosa no compensa a la otra: "Entiendo, en un montón de cosas es súper divertida. No le voy a sacar mérito. Y es súper talentosa en un montón de cosas. Porque canta, baila, es graciosa, es todo. No justifica todo el resto".