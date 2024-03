Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 19 de marzo de 2024 00:00

Intensa y apasionante. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia de amor y drama que envuelve a los chicos Eren, avanza rumbo al final de la Tercera Temporada con muchas sorpresas.

En el capítulo de este martes, Ömer (Yigit Koçak) y Sarp (Atakan Özkaya) serán encarados por una patota que amenazará especialmente al chico Yilmaz por una deuda pendiente. Sin embargo su hermano saldrá a defenderlo y eso terminará de la peor manera.

"No queremos problemas porque no se calman", pedirá Ömer al ver la intención violenta que tendrán. Ante esto, los malevos increparán aún más: "¿Nos tienes miedo o qué? Tu amigo pagará por sus palabras".

Al ver estas intenciones, Ömer le dirá a Sarp que corra cuando él golpee a uno de ellos. Esto sucederá pero cuando el joven corra unos metros verá como los cinco malvivientes golpean a su hermano en el suelo. ¿Irá a defenderlo o dejará que lo hieran gravemente?

Lejos de eso, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) limpiará con su marido una zona clave de la casa pero en un armario encontrará el bolso de la madre de Elif con su celular. "¿Cómo es posible que dejaras esto aquí, Ayla? ¡Qué idiota!", reflexionará la empleada quien al encender el celular verá que allí la mujer fallecida tiene fotos con su hija.

Por otro lado, Sevval (Nihan Büyükagaç) concretará una nueva maniobra para separar a Suzan (Ahu Yagtu) de Ahmet (Kaan Çakir). Le dará somníferos a su ex esposo y una vez que éste se duerma, se sacará fotos con él. "¿No me extrañaste? Porque la verdad yo sí", dirá con ironía Sevval para luego destacar: "No puedes decir que no te lo advertí, Suzan. Tú solo fuiste una distracción, pero al final regresó con quien debe estar".