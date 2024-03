Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 19 de marzo de 2024 00:00

Con grandes revelaciones y secretos al descubierto. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela transita escenas en los que su protagonista vivirá nuevamente grandes dolores mientras que la locura aborda a otro personaje.

En el capítulo que se verá este martes por Telefe, Besime (Ece Ercan) irá corriendo a la granja de Metin (Onur Dikmen) para pedir ayuda. "Hazim (Engin Alpates) desapareció. Mandé a los niños al albergue. Necesito ayuda, señora Mahinur (Sezin Bozaci). Necesito trabajar. Sé que puedo ayudar. Puedo trabajar en el campo. Cualquier cosa. Se lo pido por favor", expresará la mujer a los gritos.

"¿Cómo cree que haría eso luego de todo lo que ha hecho? ¿De verdad lo va a pedir?", preguntará Mahinur con mucha inquietud porque Besime les hizo mucho daño a la familia. "Se lo suplico. Necesito ayuda", responderá.

Más tarde, Besime culpará a Melissa (Beren Gökyildiz) de todos los males que a ella y su entorno le ocurren. "Traes una maldición a donde llegas. Lo arruinas todo y a todos los que se cruzan en tu camino", lanzará sin medir que sus palabras generan mucho dolor en la nena. Luego agregará: "Me pregunto cuántos hogares arruinaste niña maldita".

Lejos de esto, la impresión de la revista generará gran conmoción. En medio de la reunión de la cooperativa barrial, los niños repartirán la impresión escolar. Si bien rápidamente una de las vecinas logrará detenerla, ya será tarde para Görkem (Ali Senöy). El adolescente descubrirá el romance que unió a su padre con Mahinur.

Este descubrimiento llevará a que el chico increpe a su padre para pedirle explicaciones. "¿Por qué me mentiste?", preguntará Görkem a lo que Cüneyt (Turan Günay) tratará de minimizar la bronca de su hijo. "Hijo, yo nunca te he mentido. Son cosas difíciles de mencionar. Solo esperaba el momento indicado para poder decírtelo todo", explicará.

Sin embargo el niño no se lo perdonará: "Aún así evitaste decírmelo. ¿Qué otras cosas estás ocultándome?". Luego le hará una observación demostrándo que no le cree sus palabras. "Llevamos unas semanas sin luz ni agua. ¿Por qué? No es un problema técnico. Ya vi los recibos", agregará Görkem.