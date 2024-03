La polémica actitud del tío de María Becerra: por qué no quiere ir a su recital

martes, 19 de marzo de 2024 19:25

La cantante María Becerra se volvió viral este martes al compartir un segmento televisivo protagonizado por su tío, quien en una nota sobre otro tema, reveló que decidió no ir al recital de su sobrina a pesar de contar con la entrada.

“Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar”, escribió la cantante con mucho sentido del humor en su cuenta de Instagram al compartir el video.

Resulta que el hombre fue entrevistado por Telenoche en un contexto que nada tenía que ver con la artista. Incluso el cronista se enteró en vivo del parentesco. El móvil se encontraba en un galpón en el que venden ropa discontinuada a precios bajos, por lo que el señor explicó que no pensaba entrar porque había mucha cola, mismo motivo por el que no iba a asistir al recital de María Becerra.

No, me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River...”, señaló, ante la sorpresa del notero. “¿Cómo se llama?”, quiso saber enseguida. “Becerra. Becerra, María. Hija de mi hermano, vive en Quilmes”, respondió dejando en claro que no le gustan las esperas ni las largas filas, independientemente de lo que haya detrás.