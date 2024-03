"Dios le da pan...": María Becerra reaccionó ante el desplante de su tío al recital de River

martes, 19 de marzo de 2024 14:53

María Becerra es una de las artistas argentinas que más creció en Argentina e hispanoamérica y en tres días tendrá su gran recital en el estadio Más Monumental. Sus fans están ilusionados con verla y otros, desesperados por una entrada para ver a "la nena de Argentina". Pero siempre hay alguien que da la nota.

Y es que uno de sus tíos, entrevistado en TV, confesó que pese a que le regalaron una entrada, no piensa ir. Fue en un informe de Telenoche donde mostraron que en un galpón vendían ropa discontinuada a precios bajos. El periodista se acercó al hombre para preguntarle si no iba a entrar a comprar y fue categórico. Dijo que no, porque la fila era larga: "voy a salir mañana".

Lloro de la risa con el tío de María Becerra que no quiere ir a verla a River



pic.twitter.com/AERbA9jIfq — fefe (@fedeebongiorno) March 19, 2024

"Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River”, agregó y genero curiosidad del cronista, que le preguntó quién era la cantante. “Becerra, Becerra María”, respondió. “¿Tu sobrina es María Becerra?”, le repreguntó. Y el hombre le confirmó: “Sí. Es hija de mi hermano, vive en Quilmes”.

Con humor, la cantante no dudó en compartir el video de la nota de su tío y escribió: "Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar. Diossss le dan pan al que no tiene dientes".