Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 18 de marzo de 2024 00:00

Momentos muy tensos se viven en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza rumbo al final de la Tercera Temporada con situaciones que ponen al límite a sus protagonistas.

En el capítulo de este lunes, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) increpó a Ayla (Asli Mavitan Balkas) por lo ocurrido con la madre de Elif y le dirá que Akif (Celil Nalçakan) sospecha que no fue un simple accidente.

"Pasó algo muy malo. De hecho, es terrible. El Sr. Akif sabe o pronto se enterará de la verdad", señalará Sengül sobre quién mató a la madre de Elif. Ante esto, la madre de Berk (Recep Usta) aclarará: "No hay motivo para que vengas a decir eso a mi casa. Si lo sigues diciendo en voz alta, alguien te escuchará. Ya cállate".

Sengül explicará que Akif sospecha y ya la interrogó en su casa: "Incluso, literalmente, dijo que pensaba que tú la habías matado porque eras una mala persona y que creía que era muy extraño el lugar donde murió".

Lejos de todo esto, Suzan (Ahu Yagtu) hablará con Ahmet (Kaan Çakir) y se mostrará molesta por cómo actúa Sevval (Nihan Büyükagaç). "Tu ex sigue comportándose como una idiota cada vez que puede hacerlo. Estoy cansada y asqueada de esta situación, Ahmet", señalará.

Luego la mujer agregará: "en serio. Donde quiera que voy, alguien me escupe veneno. No soy una pelota para el estrés o un recipiente para que la gente ponga su odio e inseguridades personales. ¿Te quedó claro?". Finalmente, le pedirá que no la llame. "Dame mi espacio, ¿sí? Necesito tiempo para pensar qué es lo que espero de una relación. No insistas", finalizará.