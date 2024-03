Sofía Pachano terminó en la guardia de un hospital en Japón

lunes, 18 de marzo de 2024 00:00

Con la cara hinchada pero conservando el buen humor. Así se mostró Sofía Pachano a través de las redes sociales. La actriz usó su cuenta en Instagram para hablarle a sus seguidores de una situación que le tocó pasar en Japón, donde está junto a su madre Ana.

La bailarina se encuentra en aquel país y el sábado terminó en un centro de salud después de haber comido algo que alteró su organismo. “Algo que comí me dio alergia y me desperté con toda la cara hinchada, estoy mejor pero aún sigo siendo medio Bridget Jones”, escribió en una de las historias.

Luego en otra historia se ve recostada con suero y en el texto agradece a los médicos que la atendieron. "Me dieron corticoide y antiestamínicos", reveló siempre manteniendo el buen humor aunque sin negar el malestar que tenía en el cuerpo.

Además usó su historia también para dar consejos a todos los que viajan al exterior. Entre otras cosas les recomendó llevar un botiquín con la medicación necesaria cada vez que salen del país porque en lugares como Japón son muy reticentes a medicar.

Pachano reveló más tarde a Teleshow que nunca fue alérgica a nada: "no sé qué pude haber comido que me provocó la reacción, no tengo idea. Me atendieron muy bien. Me medicaron con corticoides y antihistamínicos, por suerte ya estoy bien, y ya con mamá nos vamos a Hiroshima”.