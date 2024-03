Melissa: avance del capítulo de este lunes

lunes, 18 de marzo de 2024 00:00

Una situación confusa alterará las relaciones familiares y de amistad en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi.

En el capítulo de este lunes, Melissa (Beren Gökyildiz) se mostrará feliz con la posibilidad de ser periodista y escritora. Sin embargo habrá algo que la desanimará y será la palabra de su maestra quien considerará que con el texto que ella escribió puede dañar a otras personas, en este caso a su misma tía Mahinur (Sezin Bozaci).

"Tienes atributos para escribir una linda prosa. Puedes expresar tu imaginación en palabras pero no podemos publicarlo", señalará la maestra quien luego le recomendará: "Si fuera tú lo destruiría de inmediato hablas de cosas personales". Esto le provocará un gran dolor a la nena sin embargo aceptará el pedido y tirará su escrito a la basura.

"Por favor no llores. Puede que a la maestra no le haya gustado pero eres una gran escritora. Puedes seguir haciéndolo. No llores más", le recomendará su amiga a lo que Melissa le aclarará: " no lloro por lo del periódico".

Toda esta escena será vista por la mayor enemiga de la pequeña quien irá hasta el tacho de basura y sacará el escrito de Melissa. Ahí verá qué es lo que escribió y decidirá tipearlo para publicarlo en la revista escolar sin la aprobación de la maestra. "Ya verás Melissa eso te pasa por querer manipular", sentenciará la enemiga.

En la noche, cuando todas las mujeres de la cooperadora se reunan a cenar, llegará la edición de la revista y será distribuida entre todas. Allí Mahinur no alcanzará a leer el escrito pero sí su vecina que rápidamente mandará a recoger todos los impresos y sacarlos urgente del lugar.