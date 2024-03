¿Jesica Cirio, embarazada? la sugerente mano de Elías Piccirillo en la pancita de ella

lunes, 18 de marzo de 2024 00:00

Este lunes, Jesica Cirio cumple 39 años y en la previa, una romántica foto generó mucho revuelo en las redes sociales. La ex conductora de La Peña de Morfi, hizo un gran festejo por adelantado en el Astillero de Milberg, a donde invitaron más de 80 personas.

Entre los que dijeron presentes estaba su actual pareja Elías Piccirillo (38), con quien se vio en románticas poses. Pero sin dudas hubo una imagen que llamó mucho la atención. Se trata de una foto en la que él la abraza y le toca la panza. ¿Está embarazada?, fue la pregunta que rápidamente se viralizó.

A más de un año de su separación de Martín Insaurralde, Jesica Cirio vive una nueva etapa de su vida, alejada de la exposición televisiva. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, escribió hace unas semanas la conductora en sus redes sociales y luego agregó: ”Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!”.

Y en esa nueva etapa de su vida, Elías Piccirillo cumple un papel importante. Junto a él, está desde mediados del 2023 y si bien se había rumoreado la posibilidad de casamiento, ella lo desmintió. Ahora, dejando atrás ese rumor uno nuevo comenzó a circular. Es el que indica que estaría embarazada.

Por ahora, no hay confirmación de nadie y todo es parte de la especulación mediática y de las redes.