"No es no": bronca en las redes contra Joel de Gran Hermano

"No es no". Esas tres palabras, que están cargadas de significado, se convirtieron este sábado en trending topic en X (ex Twitter). Los usuarios de la red social no dudaron en repudiar una actitud que tuvo el joven en la madrugada de este sábado.

Todo se dio en medio de la fiesta que semanalmente organiza Gran Hermano en el SUM de la casa. Allí los chicos disfrutaron de la noche de boliche bajo la dinámica que propuso la marca Comfort y entre baile y baile, Joel protagonizó un hecho que generó polémica.

Sucedió cuando Joel quiso chapar a sus compañeras. La primera que buscó en la "joda" fue a Paloma quien no dudó en sumarse y ambos se comieron la boca. Pero luego él puso su mirada en Rosina a quien le pidió que se acercara.

Ella no sólo lo rechazó sino que al ver que él se le iba encima, empezó a esquivarlo y correr. Mientras esto ocurría, sus compañeros le pedían que cediera, algo que finalmente ocurrió. Ella se frenó y se dejó comer la boca por él.

Tras la circulación de esta escena, los usuarios de las redes sociales estallaron y no dudaron en hacer fuertes críticas bajo la consigna "No es no". Precisamente esa frase se multiplicó y fue tendencia.

NO es NO

Sea lo que sea, ES NO y tenés que dejar de insistir. Encima otra cosa grave es que quieren minimizar y echarle la culpa a la mujer. X eso es q jamás vamos a avanzar y las mujeres son vistas como objetos. Repulsivo

JOEL representa los típicos hombres que vas a bailar a un boliche y vienen te agarran de la nada queriendo obligar a que lo beses un asco los tipos así 2024 y que las mujeres sigan pasando por estás situaciones desagradable y encima en TV

JOEL AL 911

