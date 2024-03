"Con vos no quiero saber nada": sorprendieron a Mazana haciendo trampa en Gran Hermano

sábado, 16 de marzo de 2024 00:00

Este viernes, en la casa de Gran Hermano (Telefe) tuvieron una actividad recreativa y dos participantes protagonizaron el enfrentamiento menos pensado. Se trata de Federico "Manzana" y Virginia, dos de los jugadores que comenzaron a ganarse el cariño de los seguidores del programa.

El cruce entre los participantes nació tras una actividad lúdica donde cada jugador debía respetar estrictamente las reglas del juego. Sin embargo, Virginia advirtió que Manzana estaba haciendo trampa y estalló. "No, boludeces no. Me caliento enserio”, aseguró la participante mientras jugaban al tejo gigante en el patio de la casa.

Ante esta advertencia, todos los jugadores comenzaron a analizar las jugadas de Federico. Sus compañeros no trataron en tildarlo de tramposo y las redes sociales estallaron. Los seguidores del programa no demoraron en demostrarle su apoyo a Virginia, quien poco a poco se fue ganando el apoyo del "Supremo".

“Con vos no quiero saber más nada", fueron las palabras de Virginia mientras Manzana intentaba de convencerla para que siguieran jugando.