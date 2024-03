Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 15 de marzo de 2024 00:00

Tiempos de cambios se viven en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos de nuevas experiencias para sus personajes, entre lo que implica saber convivir pero también guardar secretos.

En el capítulo que se verá este viernes por Telefe, Ahmet (Kaan Çakir) estará decidido a que su hijo Sarp (Atakan Özkaya) trabaje aunque eso implique un enfrentamiento con Sevval (Nihan Büyükagaç). "No puedes obligarlo, él no está acostumbrado a esas cosas, lo sabes. Ahora solo le corresponde estudiar", le indicará la mujer.

Sin embargo, él rechazará todo este argumento y quedará firme en su decisión: "Trabajará en el club. Organizaré su horario para que pueda ir. Por cierto, sería buena idea que también trabajes en lo mismo". Estas palabras, escandalizarán a Sevval quien no entiende por qué debe hacerlo. Pero él le aclarará que no tienen por qué mantenerla. "Ya es momento de que te valgas por ti misma", le aclarará.

Al día siguiente, Sarp irá al restaurante del club vestido de mozo y Ahmet le aclarará cuál será su lugar. "Señor Ahmed, ¿por qué no mejor se lo lleva a otro lugar?", pedirá Ömer (Yigit Koçak) sin embargo su padre negará esa posibilidad y le subrayará que él es el jefe y la primer orden es que entrene a su hermano en atender al público.

"Esto es una pesadilla", dirá Sarp a lo que Ömer agregará: "recuerda que harás lo que yo te diga, ¿te quedó claro?". Ante esto, Ahmet lo mandará a trabajar en la cocina y después lo llevará a que sirva. "¿Y si sus delicadas manos se lastiman en la cocina?", apuntará Ömer con ironía.

Lejos de todo esto, Akif (Celil Nalçakan) será tentado para volver a caer en el camino de la ilegalidad. Esta vez un amigo le propondrá usar el bar del club como casino clandestino. "¿Ya no recuerdas el lugar? ¿En donde solíamos ir a hacer apuestas? Ese, pues lo clausuró la policía. Hemos estado intentando reabrir el lugar en varias ocasiones, pero no tenemos un espacio adecuado. Mira, este lugar es increíble, en serio, es toda una maravilla", le dirá el amigo.

Ante esto, Akif reflexionará: "Lo lamento, pero no creo que sea una buena idea. Mira, me podría traer muchos problemas. Siento mucho no poder apoyarte con esto, pero aquí no puedo abrir un casino, es arriesgado". Sin embargo la tentación subirá más cuando le haga otra propuesta. ¿Finalmente aceptará Akif?