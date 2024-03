Tini Stoessel tomó una sorpresiva decisión y preocupó a sus seguidores

viernes, 15 de marzo de 2024 21:05

Tini Stoessel fue tendencia en X (ex Twitter) por una particular y sorpresiva decisión. Es que la joven archivó todas sus fotos en Instagram y eliminó su foto de perfil. Vale destacar que en su cuenta de Instagram cuenta con millones de seguidores y de momento, no se conocieron mayores detalles de su decisión.

En Twitter muchas seguidoras de la famosa cantante afirmaron que esto puede deberse a una estrategia de la joven para lanzar una nueva propuesta en su carrera. Sin embargo, la artista no comentó nada al respecto y solo compartió una foto en sus historias.

Foto: captura Instagram

En la imagen se puede ver cabello, lo que puede tratarse de un nuevo cambio de look. Habrá que esperar hasta que la reconocida cantante comparta una nueva publicación en su feed de Instagram.

La famosa no reveló detalles de su vida personal y en las últimas jornadas no se mostró muy activa. "¿De qué se tratará esta sorpresiva decisión?"