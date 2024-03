Video: Chino vio un celular dentro de la casa de Gran Hermano y "lo hicieron callar"

jueves, 14 de marzo de 2024 19:05

Este jueves en la tarde, los jugadores de Gran Hermano participaron de una divertida prueba que colocó la producción del reality para lograr el presupuesto total de la semana para poder comprar alimentos.

En toda la casa se instalaron cuatro pistas de baile en donde en un lapso de 10 segundos todos debían colocarse sobre la pista y bailar el tema que la producción hacía escuchar. Varias fueron las corridas entre los pasillos de la casa para cumplir con la consigna.

Sin embargo, en una de esas oportunidades, Martín, "El Chino", notó algo que le llamó la atención y fue "callado" por sus compañeros. Se trata del reflejo de un teléfono celular que se vio a través de uno de los vidrios por donde los integrantes de la producción del reality caminan para dejar diferentes elementos adentro de la casa.

Alguien estaba haciendo uso de ese celular, que cabe aclarar, no era ninguno de los hermanitos, y Martín vio el reflejo. Sorprendido por ello, mientras bailaban le dijo a sus compañeros que había visto un celular, hecho que los demás concursantes decidieron no seguir y por el contrario le dijeron a Martín que continuara bailando. El momento quedó grabado a través de las cámaras de seguridad del reality y los seguidores no tardaron en sacarlo y viralizarlo a través de redes sociales.

Esta no es la primera vez que pasa, ya que anteriormente dos jugadoras al estar en silencio habían escuchado alguna conversación de los productores del programa por los pasillos traseros de la casa sin que los vieran.

Mirá el momento: