Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves 14 de marzo

jueves, 14 de marzo de 2024 00:00

Momento de mucha tensión se vive en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con una trama en la que la muerte parece nuevamente sobrevolar a los protagonistas.

En el capítulo de este jueves, Süsen (Lizge Cömert) seguirá en grave estado tras haberse arrojado sobre Tolga (Berk Ali Çatal) para evitar que un auto lo mate. En la sala de espera del hospital, todos aguardarán una noticia de recuperación pero ésta tarde en llegar. "Miren, aún la tenemos bajo observación. No me es posible dar un resultado de su condición, disculpen", expresará la doctora ante la atenta mirada de todos.

"La paciente está inconsciente. En este tipo de accidentes suele haber muchas clases de traumas muy delicados. Por eso les pido que tengan paciencia. Yo les voy a avisar en cuanto tenga más información", agregará.

Ante estas palabras, Ömer (Yigit Koçak) se verá desbordado porque no sabe si eso es algo bueno o malo. "Ömer, supongo que si tuvo algún tipo de trauma no se trata de algo tan grave, ¿está bien? Por lo que entendí puede que su recuperación no tarde mucho. Si yo tengo esperanza tú deberías tenerla también", consolará Akif (Celil Nalçakan).

Este lugar será escenario de una fuerte discusión entre Ömer y su primo Ogulcan (Turhan Cihan Simsek). Es que en los días previos los primos se enfrentaron por culpa del secreto que Ogulcan guarda de Süsen.

"¿En qué pensabas cuando la trataste como basura, eh? Te hice una pregunta", gritará Ömer a lo que el primo le pedirá disculpas. "Escúchame. Si vuelves a hablar mal de ella vas a tener problemas", sentenciará el chico Eren.