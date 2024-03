"¿Para qué entró?": destrozaron a Denise, en su nueva etapa en "Gran Hermano"

jueves, 14 de marzo de 2024 15:01

"Gran Hermano" sumó nuevos jugadores y también reingresaron participantes con una nueva oportunidad. Entre ellos está Denise que genera amores y odios y en esta etapa, muchos se preguntan cuál es su juego.

“Yo me pregunto lo mismo que Furia. ¿Para qué entró Denise a la casa? ¡No lo entiendo! Entró solamente para ver a Bautista, que debe ser uno de los personajes más odiados, así que no entiendo para qué entró. Ahora a ella le suma esta jugada de Juliana porque la pone sobre el tapete, porque hasta ahora no nos habíamos dado cuenta que había vuelto, salvo por el entredicho con Florencia. Para mí tiene posibilidades de salir, pero si queda la enaltece”, la criticó el periodista Juan Etchegoyen en "Entrometidos".

Se cuestionó que la joven no tiene estrategia, lo que la acerca al grupo de "los caracoles" y su pasividad inquieta a Furia Scaglione.

Carlos Monti acotó: “Pero al margen de eso, para mí esta semana ‘de distracción de Furia’, la que marcó el ritmo de la casa fue Denise. Fue la primera que mantuvo relaciones sexuales, detrás de ella fue el resto. También fue la que provocó que Florencia se le fuera encima. Marcó el ritmo de la casa y por eso, inteligentemente, Juliana la fulmina y quiere sacarla”.

¿Podrá dar la sorpresa?