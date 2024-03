"Me cuesta mucho salir adelante": entre lágrimas, Daniel Osvaldo habló de depresión y adicciones

jueves, 14 de marzo de 2024 10:19

Con la voz temblorosa, notoriamente afectado y con lágrimas en los ojos, Daniel Osvaldo le habló al público y confesó que "hace tiempo" viene "lidiando con depresión". Además señaló que eso lo hizo caer en adicciones y por eso pidió ayuda. El ex goleador de la selección italiana publicó un video de casi 10 minutos en el que, entre otras cosas, aseguró que él ha pedido ayuda y no entiende cómo cayó en ese estado de depresión.

"Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones. Es difícil para mí hacer este video, nunca hice algo así, pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien, ahora nada", comenzó expresando.

Luego le dedicó palabras a Daniela Ballestero, con quien tuvo una relación desde fines del año pasado hasta hace unos días. "Lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera y estoy muy arrepentido porque seguramente mis dichos le hayan traído problemas a ella en su trabajo y en su vida, pero quiero contarles algunas cosas de mi vida para que, no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande", agregó.

En el largo audio, destacó que la depresión lo "hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas". "La verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones, tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer mis adicciones por enojo, caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor", expresó.

Por otro lado, explicó: "prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida, no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando".

Más adelante volvió a reiterar que cayó en adicciones "muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande". "Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", destacó.

Tras volver a pedir disculpas a Daniela porque "por culpa mía está viviendo cosas que no debería vivir", confesó por qué quiso contar esto a sus seguidores: "quiero contar esto no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese, para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión, con mis malas decisiones".

"Te vuelvo a repetir, estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico, estoy medicado, pero muchas veces es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aislo de la gente que quiero. Y me cuesta mucho salir adelante, como saben yo en el pasado fui un fidelista de élite, era una persona completamente diferente, llena de seguridad y confianza y hoy soy una persona a la cual no reconozco y me está costando mucho salir de esto", destacó.

Mirá el video completo: