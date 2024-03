Daniela Ballester rompió el silencio tras las declaraciones de Daniel Osvaldo

jueves, 14 de marzo de 2024 14:11

Daniela Ballester se separó de Daniel Osvaldo y desde entonces, está envuelta en un escándalo. Una infidelidad habría sido el detonante y las expresiones del exfutbolista en redes sociales sólo aumentaron la tensión.

El exfutbolista la acusó de serle infiel y en Socios del Espectáculo, mostraron qué dijo la periodista sobre la versión de un tercero en discordia.

“Daniela Ballester dio una nota para la revista Gente y tenemos ahí los textuales sobre el tema”, expresó Adrián Pallares, en Socios del espectáculo (ElTrece). “Antes de cerrar su cuenta, él pone si era una tercera o un tercero”, acotó Nancy Duré.

“Vi que subió esto... que hay un tercero en discordia, sólo eso. Y sobre lo que dice él, no tengo nada para contestar. No hablo de mi vida. Gracias miles por consultar. Si él dice que hay un tercero, que diga quién es. Sería bueno que le pregunten a él con quién estoy”, comentó, filosa, la periodista.

No obstante, la confesión pública de Osvaldo sobre sus problemas de adicciones y crisis emocional, hicieron que Ballester moderara sus expresiones sobre él. “No tengo nada malo que decir de Daniel. Es una gran persona”, leyó Pallares y destacó que la periodista estaría muy afectada por la situación.

“Una Daniela Ballester que estaba conmovida por lo que había pasado, un Daniel Osvaldo que necesitó hablar en los medios”, resaltó. En ello, Mariana Brey resaltó algo preocupante: “Porque pudo darse cuenta de la paranoia en la que está claramente sumergido. Por eso imagina cosas que no suceden, más allá de si él es o no infiel y traslada al otro algo que está haciendo él, forma parte de de su fantasía, de su imaginación, de cosas que no están sucediendo y comete errores como el que cometió. Hace muy bien en salir a pedir disculpas, independientemente de sus problemas de salud mental”.