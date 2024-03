Melissa: avance del capítulo de este miércoles 13 de marzo

miércoles, 13 de marzo de 2024 00:00

Momentos muy dramáticos y de mucha confusión se viven en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela tiene un hecho de sangre atravesando a algunos personajes y con esto la locura es protagonista en uno de ellos.

En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, Besime (Ece Ercan) está confundida por el crimen de Sermin (Cagla Acar) y le dirá a Hazim (Engin Alpates) que cree que la mujer sigue viva. "¿Estás loca? ¿Perdiste la razón? ¿Pudiste arruinarlo todo pareciéndote ahí y que te descubrieran? ¿Qué pensabas que sucedería? ¡Dime!", expresará el hombre.

Ante esto, Besime subrayará que para ella, Sermin no murió. "No está ahí. Creo que sigue viva. De alguna forma logró salir de ahí", lanzará entre lágrimas.

Más tarde, Sermin se aparecerá nuevamente ante Besime y le hará una advertencia: "¿Sabes qué pasará? Tú vas a ser la siguiente en morir". Esas palabras provocarán más locura en Besime. "¿Qué? ¿Por qué haría eso? Soy la madre de sus hijos", preguntará a lo que el fantasma le responderá de manera contundente: "Pero eres una testigo. Su cómplice".

Lejos de toda esta confusión, Melissa (Beren Gökyildiz) está muy entusiasmada con poder hacer la investigación para la escuela aunque eso signifique tener que trabajar sola. "Tía, ¿recuerdas lo del periódico de la escuela? Tengo mucho que preguntarte. Yo quiero ser la mejor periodista de todo el país", lanzará la nena.

Ante esto, Mahinu (Sezin Bozaci) la apoyará en todo lo que haga. "Quiero ser una periodista renombrada. Creo que con la ayuda de ustedes seguro podré convertirme en una", agregará Melissa. Sin embargo en su mirada quedará revelado que algo no anda tan bien.

"¿Ya no eres amiga de Jörgen?", preguntará Mahinu a lo que la nena contará lo ocurrido en clases: "La verdad no estoy segura, tía... a veces me trata como amiga y a veces me dice cosas muy feas... Me dijo que actuaba egoísta porque no tenía familia".