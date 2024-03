Karina "La Princesita" atraviesa un duro momento: "Fueron días fatales"

miércoles, 13 de marzo de 2024 00:00

La querida cantante Karina "La Princesita" atraviesa días difíciles debido a su estado de salud, que la llevaron a compartir su situación con sus seguidores en redes sociales, de quienes recibió apoyo.

La situación se dio cuando la artista confesó que volvió a sufrir ansiedad y vive días difíciles por todo lo que le provoca.

“La verdad no me quiero hacer la boluda”, comenzó diciendo la artista. "Hace mucho no tenía ansiedad, pero estos dos días fueron fatales y hoy más. Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca, porque no hay control cuando eso pasa", agregó.

Luego, La Princesita siguió abriendo su corazón y continuó: "Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue, que no digan nada que puede empeorar lo desesperante que es padecerlo, porque es realmente desesperante. Gracias amigos por estar, gracias gente por el amor en cada show".

En mayo de 2023, fue ella misma quien confesó la situación de salud que había atravesado. “Yo me acuerdo de lo que sentía y de lo que veía en ese momento era negro, no me acuerdo ni dónde estaba, calculo que estaba de gira o en mi habitación. No fue una sola vez fueron varias, de sentir que ya no había salida de ningún tipo. “A mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. No es que yo decía bueno, de qué forma me puedo quitar la vida, no lo pensaba, quería morirme. A mí no me pasó de querer matarme, pero sí, de querer morirme”, reconoció la intérprete.