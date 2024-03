¡Bomba!: aseguran que Jesica Cirio se casa en su cumpleaños

miércoles, 13 de marzo de 2024 15:28

Tras dejar "La Peña de Morfi" y alejada del escándalo con su exesposo Martín Insaurralde, la conductora y empresaria Jésica Cirio se casa. Así lo afirmaron en el programa "Socios del espectáculo" (ElTrece) y señalaron que apostará a formalizar su relación con el empresario Elías Piccirillo.

Adrián Pallares anunció la buena noticia: “¡Se casa Jesica Cirio! El domingo festeja su cumple y parece que se casa”.

La periodista Paula Varela agregó “Ella tenía grandes planes para este año porque dejó "La Peña de Morfi" y ahora se viene el casamiento. También se viene el baby”. Detalló que fue Jesica quien que le confió que está en una nueva etapa, muy feliz y le gustaría ser mamá.

“Ya congeló óvulos acá en Argentina y me dijo que puede ser ahora, con esta nueva pareja. Están muy felices. Me dijo que está muy enamorada. Me dijo que también hay temas personales que este año quiere resolver”, detalló.

Acerca de agrandar la familia, sumó: “puede ser un baby porque vieron que ella congeló óvulos y me dijo "puede ser". Está muy enamorada y tal vez este sea un año de maternidad para Jesica”,