Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 12 de marzo de 2024 00:00

La duda, el desconocimiento y la maldad se conjugarán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia se centra por estos días entorno a uno de sus nuevos personajes, Elif (Dilara Sümbül), la hermana gemela de Berk (Recep Usta).

En el capítulo que se verá este martes, Akif (Celil Nalçakan) irá más allá con la investigación entorno a la presencia de la chica en la casa de Ayla (Asli Mavitan Balkas). Para saber lo que ésta esconde, y sospechando de que puede ser una asesina, hablará con Elif y le preguntará sobre la muerte de su madre.

"¿Tu madre murió porque estaba enferma?", querrá saber Akif a lo que la chica confesará: "Era una mujer fuerte. No se quejaba de algún malestar, ni de sentir molestias pero la hallaron muerta en la calle". Luego la joven agregará: "Solo suponen que se cayó y se golpeó. No me consta. Yo no lo vi... No padecía de nada. Pero así es la vida. Se encarga de arruinar y destruirnos sin importar nuestra clase social".

Por otro lado, la chica sacará su perfil más ambicioso y extorsionador. Será frente a Sarp (Atakan Özkaya) a quien lo amenazará con contar toda la verdad de la expulsión de Orhan (Cüneyt Mete) por culpa de él. Para ello buscará que cobrar su secreto con un regalo mucho más caro del que él le está haciendo.

"Oye, ¿qué es lo que quieres de mí? Deja de molestar", le preguntará Sarp a lo que la joven aclarará: "Quiero que devuelvas esta basura, ¿entiendes? Después irás a otra tienda, me vas a comprar el modelo más nuevo y ya no te molestaré".

Sin embargo, Sarp negará la posibilidad de comprarle un celular nuevo porque el que le regaló lo compró usado. "¿Ah, sí? ¿De segunda? Eres un idiota", lanzará la chica llena de bronca para luego destacar: "No dejaré que me digas cómo comportarme. ¿O prefieres que todos se enteren cómo le pagaste al conserje para culpar a ese hombre? ¿Que sepan de tu fraude? Si no haces lo que te pido ahora, te arrepentirás de tal manera que recordarás este día y desearás haberme comprado no uno, sino cinco. ¿Entendiste?".