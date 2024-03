Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 12 de marzo de 2024 00:00

Secretos que se ocultan, verdades que perturban y una niña que sólo quiere ser feliz. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela transita situaciones en las que la locura camina por una cornisa con la cordura.

En el capítulo que se verá este martes por Telefe, Besime (Ece Ercan) se verá desbordada por el crimen de Sermin (Cagla Acar) y eso hará que la vea viva. "¿Quieres matarme de nuevo?", le dirá la chica a lo que Besime negará que ella la haya matado y culpará a su marido.

"¡Pero no fui yo! ¡Hazim (Engin Alpates)! ¡Él lo hizo! ¡Te juro que yo no hice nada!", tratará de explicar Besime a quien sería el espíritu de aquella mujer. Sin embargo Sermin le recriminará: "Tú estabas con él. Lo hicieron juntos".

A partir de esto, Besime irá con una pala a la granja de Metin (Onur Dikmen) convencida de que el cuerpo de Sermin está enterrada ahí. Sin embargo tras excavar y excavar, no la encontrará. Lo que ella haga será vista de cerca por Metin y Mahinur (Sezin Bozaci) que no entenderán qué es lo que le ocurre.

"Hay algo ahí abajo. ¡Ella está ahí! Necesito sacarla ahora. Debo terminar con todo esto. Si no, nunca me dejará. Debo terminar", dirá Besime mientras hace el pozo. Sin embargo, no encontrará nada e irá directo a llamar a su marido por teléfono para tener una explicación de lo ocurrido.

Desde lejos, Metin y su hermana verán todo lo que hace aquella mujer con mucha preocupación. "¿Qué más estarán planeando?, ¿No te parece todo raro, Metin? ¿Eh? Dormir despierta y todas esas cosas. Parecía que había enterrado algo en nuestro campo, Metin", preguntará Mahinur.