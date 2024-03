Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 11 de marzo de 2024 00:01

El amor, una nueva propuesta laboral y un engaño marcará el capítulo de este lunes en Todo por mi Hogar (Telefe). La ficción turca cuyo nombre original es Kardeslerim transita momentos de mucha tensión y mantiene en vilo a la teleaudiencia argentina. Vale destacar que es uno de los platos fuertes que tiene el canal y se convirtió en un éxito.

En el capítulo de este lunes, Orhan (Cüneyt Mete) intentará buscar al autor del hecho que lo dejó como un ladrón frente a todos en el colegio donde trabajaba. El hombre considera que el conserje tuvo algo que ver en esto e irá a increparlo con el deseo que le cuente todo lo sucedido. Sin embargo, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) será advertida por una de las vecinas e impedirá que todo termine en una tragedia.

Sin embargo, no todo el panorama es oscuro para la familia ya que Orhan recibirá una nueva propuesta laboral como portero de un jardín. Esto los llenará de esperanzas, pero un impedimento podría terminar con la felicidad.

En cuanto a la propuesta que le ofrecerán, detallarán que “las condiciones son las que les mencioné. Le podemos ofrecer desayuno, comida y un salario”. Orhan agregará que “con que me de mi sueldo base para poder sobrevivir estoy más que satisfecho”. Tras hablar todo, llegará el momento en que la encargada del trabajo le pedirá referencias de la escuela donde trabajaba y del director. “No toda la gente es honesta”, indicará.

Foto: captura Telefe

Por otro lado, Ahmet (Kaan Çakir) decidió enfrentar a su familia y dejó en claro sus sentimientos por Suzan (Ahu Yagtu). En una charla a corazón abierto el hombre revelará que “Suzan quiero decirte que le hablé de ti a mis hijos. Les dije que estamos saliendo”. La mujer quedará sorprendida y sumará que “¿No crees que fue precipitado?” En la misma línea, Ahmet subrayará que “no, en realidad no. Si Ömer (Yigit Koçak) sabe, ellos también tienen derecho de saberlo. No puedo decir que le dio gusto”.

Los hijos de Ahmet; Sarp (Atakan Özkaya) y Yasmin (Eylül Kandemir) amenazarán a su padre si toma medidas severas con su madre, Sevval (Nihan Büyükagaç).

“No me siento cómodo de que estemos en la misma casa con Sevval. Te juro que por lo tanto trataré de ayudarla para que deje de depender de lo que yo pueda o quiera darle. Ahora todo sabrán que te quiero Suzan. Yo no soy como Akif Atakul (Celil Nalçakan), no habrá secretos ni juegos. Mis intenciones son completamente serias”, destará Ahmet a Suzan.

Por último, Akif tramará un nuevo plan para beneficiarse. Restará saber si quedará descubierto o podrá descubrir una verdad que cambiará el rumbo de la historia.