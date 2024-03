Romina Uhrig rompió el silencio tras ser imputada por lavado de dinero

lunes, 11 de marzo de 2024 18:57

La ex participante de Gran Hermano 2023, Romina Uhrig y su ex pareja, el ex intendente de Moreno, Walter Festa, fueron recientemente imputados por lavado de dinero. La justicia investiga las costosas propiedades e inmuebles que adquirieron en Salta y Buenos Aires, cuando eran funcionarios públicos.

La joven mamá de tres hijas rompió el silencio sobre la causa: “Me enteré ayer. Por mi parte, está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Estoy súper tranquila”.

No obstante, dijo que su trabajo como influencer quedó afectado ya que las marcas ponen en pausa su apoyo hasta que se defina su situación. Esto, también repercute en su llegada al público. “El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te cag.., ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me cag…. hasta que se aclare todo. Ojalá que ya termine pronto”.

Romina insistió en que es inocente de lo que se la investiga y apuntó contra malas intenciones. “Si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”, afirmó.