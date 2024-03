Melissa: avance del capítulo de este lunes

lunes, 11 de marzo de 2024 00:02

Una muerte cambiará radicalmente el rumbo de la historia que conquistó el corazón de todos los argentinos. Melissa (Telefe), cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi transita momento que sorprenden al público ya que el futuro de la niña quedará en manos inciertas.

En el capítulo de este lunes, Besime (Ece Ercan) y Hazim (Engin Alpates ) increparán a Sermin (Cagla Acar). La mujer buscará saber cómo está la niña tras haber perdido contacto por el grave accidente automovilístico que sufrió días atrás. En este contexto, la mujer visitará a la actual casa de Melissa (Beren Gökyildiz) dónde vive con sus tíos adoptivos y luego se dirigirá hasta la vivienda de los "padres" adoptivos de la nena.

En este último lugar, se encontrará el peor final. Ya que la mujer les advertirá que no pueden seguir teniendo "tratos sucios" con los tíos adoptivos de Melissa. Esto enojara a Hazim quien comenzará a forcejear con la mujer y la misma terminará cayendo gravemente al suelo. Se golpeará en la pared y esto ocasionará su muerte inmediata.

Con el deseo de limpiar las pruebas el hombre se llevará todas las pertenencias de Sermin y las arrojará al río. "Ella no necesitará más esto", remarcará el hombre. Culpable y con miedo, su esposa destacará: "Hazim, no hagamos más esto. No me siento bien. No me dejes sola, no sé que hacer". El hombre pedirá tranquilidad para poder resolver el crimen sin ser descubiertos.

Los tíos adoptivos de Melissa intentarán comunicarse con Sermin con el deseo de poder saber qué será del futuro de la niña. Todos los llamados no serán respondidos, ya que Hazim se encargará de limpiar todas las pruebas, entre ellas su celular.

Por otro lado, sin saber nada de lo que está sucediendo, Melissa seguirá buscando pruebas del secreto que esconden su tía, Mahinur (Sezin Bozaci) y Cüneyt (Turan Günay). Buscará fotos y no entenderá por qué su amigo e hijo de Cüneyt se enojó tras pedirle que la ayude a investigar este misterio.

"Dios, de verdad, no entiendo a los chicos. Es lo que muestra la fotografía, son muy jóvenes, sonrientes y debe tener una razón poderosa para que rompieran la foto. Puede ser que las guardara cómo recuerdo. Los enamorados hacen eso. Finalmente, entiendo piensa que su madre fue el único amor de su padre. Rayos, eso significaba que ¿amaba a las dos?", resaltará la niña. Y se cuestionará el mal comportamiento de su amigo.

Por último, Mahinur destacará que Sermin quiere enviar a la niña con otra familia. "La verdad, de acuerdo a la ley no existimos", comentará. Y buscarán hablar con Sermin para convencerla y que finalmente Melissa pueda quedarse con ellos. "Todos queremos lo mejor para Melissa", cerrará.

Sin embargo, con la muerte de Sermin la historia cambiará radicalmente su rumbo y el futuro de la niña quedará en manos desconocidas.